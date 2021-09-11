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𓇳 Torentacar.pro это сайт агрегатор по аренде авто в Дубае. На данный момент мы сотрудничаем с более чем 20 русскоговорящих компаний партнеров, со своим автопарком в Дубай и ближайших Эмиратах, кроме собственного автопарка! Автомобили представлены на нашем сайте с фото и ценами, многие автомобили соответствующих классов, еще не добавлены на сайт, но мы сможем их предложить в аренду по Вашему запросу.
𓇳 Вы выбираете, понравившийся автомобиль и оставляете заявку на бронирование или связываетесь с нашим менеджером по подбору авто, затем мы проверяем его на наличие в указанное время, если авто занят предлагаем аналогичный и присылаем фото, описание и конечную стоимость, на указанный Вами срок аренды. Возможно этот автомобиль даже не успели добавить на наш сайт, так как ежедневно автопарки партнеров пополняются новыми автомобилями!
𓇳 Обратите внимания, наши услуги по подбору авто, бесплатны для посетителей, а цены на автомобили всегда регулируются рынком. Сообщите нам, если найдете дешевле и мы сделаем скидку! Поможем найти комфортный автомобиль в аренду, для поездок по Дубай, Шарджи, Абу-Даби и остальным Эмиратам. У наших партнеров в наличии большое количеством свободных автомобилей разных классов – от эконом до люкс. Просто напишите нам и мы поможем Вам выбрать и забронировать свободный автомобиль !
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Всем привет ! Отдыхали 12 дней, нашли на этом сайте в аренду не дорогой автомобиль на весь отпуск, машина не подводила все прошло гладко.
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Нашла на этом сайте красивый мустанг кабриолет, менеджер подтвердил наличие , на следующий день в указанное время машину привезли. Отлично провела отдых в Дубаи, получились классные фотки! Сервисом довольна, все отлично.
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I chose a car in a few minutes, brought it to the specified time, an excellent car – good service
Rajesh Chaudhary
Из авто блога Дубаи
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Популярные вопросы и ответы по аренде автомобилей в Дубай
Что входит в стоимость аренды автомобиля ?
В аренду автомобиля включается: доставка, как правило при аренде на срок от 7 дней, обслуженный чистый автомобиль, страховка от аварии и страхование жизни водителя, поддержка и помощь при поломке на дороге, консультирование в непонятных ситуациях, при вождении. Следует понимать, что в стоимость аренды НЕ входит: оплата платных дорог, оплата штрафов и платных стоянок, дозаправка автомобиля, полное покрытие всех ущербов, в случае повреждения автомобиля по вине водителя.
Как оплачивать парковки и где можно парковаться в Дубай?
Дубай создан для перемещения на авто, во всех эмиратах существует огромное количество бесплатных парковок – в любом торговом центре, возле большинства супер маркетов, в каждом жилом доме и отеле. Скорее всего Вам придется пользоваться и платными парковками, чтобы оплатить понадобится местная симкарта или карта Nol для оплат в паркоматах, более подробно об этом описано в нашей статье. Советуем не принебригать платой за парковку, оплачивать нужно сразу после остановки, штраф за неоплаченную парковку составит 150 AED + комиссия и налоги
Аренда машины в дубае без международных прав?
Аренда без международных прав в ОАЭ, возможна только для граждан определенного списка стран, подробнее в этой статье. Для России и других стран бывшего СНГ, кроме Украины, нужно обязательно иметь интернациональные права (МВУ), книжка с переводом – International Drivers. Если у Вас нет таких прав, мы проконсультируем, как и где их можно быстро получить для аренды авто в ОАЭ
Аренда авто дубай на месяц?
Конечно да, при этом Вы получаете автомобиль по максимально выгодной цене! Мы часто сдаем автомобили помесячно и даже на более длительный срок с помесячной оплатой. Обычно заключается контракт на помесячную оплату с ежемесячным продлением и оплатой в день аренды, некоторые компании могут предоставить даже авто в аренду на несколько лет с дальнейшим переоформлением на арендатора, очень похоже на лизинг.
Аренда авто в дубае по российским правам?
Возможна, только если у Вас есть книжка МВУ, международный перевод прав, его можно получить в России или обратится к нам, мы сможем помочь с быстрым получением в Дубай. Так же стоит помнить, согласно законов ОАЭ что, как только Вы получаете местный эмират id, вы обязаны получить местные права, для того чтобы дальше продолжать водить автомобиль
Аренда авто Абу-Даби, Шардже?
Да возможна, многие компании готовы сделать доставку автомобиля в соседний эмират, за доп плату. Будь то Шарджа, Аджман или Абу-Даби
Стоит ли брать машину в аренду в Дубае?
Конечно это зависет от личных предпочтений, но скорее всего если Вы хотите сделать отдых в Дубай или других Эмиратах более ярким, то Вам удобнее арендовать авто, так как в Дубай все сделано для передвижения на автомобилях, огромное колличество бесплатных парковок – во всех торговых центрах и домах. Вы можете легко и быстро добраться до большинства Интересных мест в Дубае, так как все дороги скоростные и очень высокого качества, с большим колличеством современных развязок. Но стоит помнить о рисках, при вождении и быть внимательными на дорогах.
Как вернуть депозит в Дубае?
Депозит служит не большой страховкой, за сохранность имущества компании по прокату авто и возмещения непредвиденных расходов, таких как; штрафы, повреждения автомобиля, платные дороги и прочие. По завершению аренды компания выставит счет за платные дороги, бензин, штрафы и прочие дополнительные расходы, которые нужно оплатить сразу, но в большинстве случаев их можно вычесть из депозита, если его брали. Возврат депозита в ОАЭ, производится обычно через 21-30 дней, удобным для Вас способом, за вычетом комиссии за перевод, об этом следует договорится заранее с прокатной компанией.
Что такое “бездепозитный контракат”?
На данный момент мы и некоторые наши партнеры сотрудничаем с компанией, которая позволяет выдавать автомобили без депозита! Это очень удобная опция, особенно если требуется краткосрочная аренда дорогова автомобиля, к тому же совсем не обязательно иметь кредитную карту и морозить значительную сумму средств на месяц! Более подробно узнайте этом в нашей статье
Какие документы нужны для аренды авто в Дубае?
Для аренды автомобиля в ОАЭ Вам понадобится: загран паспорт, водительское удостоверение, международное водительское удостоверение МВУ (книжка с официальным переводом водительского удостоверения) Важно! МВУ требуется для всех водительских прав, кроме Украины, Евросоюза, Америки, Канады, Австралии, Англии, Ирландии. Желательно стаж вождения не менее 3 лет. С дополнительной информацией по этому вопросу, Вы можете ознакомиться об этом в нашей статье
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Используйте фильтры для поиска подходящего автомобиля по Вашим параметрам или просто напишите нам в месенджер. Быстро подберем свободный автомобиль, среди сотен автомобилей наших партнеров или собственного автопарка и доставим Вам его по Дубай и остальным Арабским Эмиратам !
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